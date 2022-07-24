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В Китае обратили внимание на слова Володина о возвращении Аляски

Китайская пресса обратила внимание на слова Вячеслава Володина о возвращении Аляски

Фото: Shutterstock

Китайская пресса обратила внимание на слова председателя Госдумы России Вячеслава Володина о возвращении Аляски. Соответствующая статья появилась в издании Sohu.

Авторы материала посчитали, что речь Володина о возвращении Аляски — свидетельство «подготовленного Москвой контрудара», который якобы нанесут Соединенным Штатам в случае попыток изолировать Россию от мирового сообщества. «Соединенные Штаты контролируют эту землю более 150 лет, и России будет не так-то просто вернуть ее обратно, но взаимоотношения Вашингтона и Москвы достигли опасной стадии», — говорится в статье.

В июле спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что США должны всегда помнить, что России «есть, что возвращать, к примеру, Аляску».

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Евгений Шульгин
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