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МИД Канады подтвердил гибель наемника на Украине

Оттава подтвердила гибель канадского наемника на Украине

Фото: Shutterstock

Министерство иностранных дел Канады подтвердило гибель наемника на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что в результате военных действий была уничтожена группа наемных солдат, воевавших на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что в ее составе были граждане США, Канады и Швеции.

«Министерству иностранных дел Канады известно о гибели канадца на Украине. Сотрудники консульства поддерживают контакты с семьей и предоставляют консульскую помощь», — ответили представители ведомства.

23 июля стало известно о гибели польского бойца смешанных боевых искусств (ММА) Томаша Валентека на Украине. Уточняется, что мужчина принимал участие в боевых действиях на стороне киевского режима в качестве наемника.

Ранее в июле более 200 боевиков 226-го националистического формирования «Кракен» массово отказались выполнять приказ Киева о выдвижении в район Краматорска. Боевики заявили, что переходят в городскую тероборону Харькова. Поступок военных не устроил командование, из-за чего началась перестрелка, в результате которой были убиты шесть боевиков «Кракена».

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Полина Гераскина
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