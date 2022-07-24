Бывшая любовница российского дизайнера созналась в ее убийстве

«Mash на Мойке»: подозреваемая в убийстве российского дизайнера женщина признала свою вину

Подозреваемая в убийстве российского дизайнера Веры Руновой в Ленинградской области Алиса (фамилия не указывается) признала свою вину. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что женщина, которая, по некоторым данным, была любовницей Руновой, сама обратилась в следственные органы в сопровождении трех адвокатов. При этом во время допроса она созналась в совершенном преступлении.

Известно, что на данный момент подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Скоро ей будет предъявлено обвинение. Согласно публикации, задержанная лишила жизни жертву, произведя два выстрела.

Ранее сообщалось, что в убийстве Руновой заподозрили ее бывшую любовницу. Женщины долгое время жили вместе, но поссорились из-за того, что дизайнер заняла у своей любовницы крупную сумму и не вернула. Дело дошло до суда, но получить свои средства подозреваемая так и не смогла. Следствие выясняет, связано ли убийство с долгом.