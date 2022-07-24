Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бывшая любовница российского дизайнера созналась в ее убийстве

«Mash на Мойке»: подозреваемая в убийстве российского дизайнера женщина признала свою вину

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Подозреваемая в убийстве российского дизайнера Веры Руновой в Ленинградской области Алиса (фамилия не указывается) признала свою вину. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что женщина, которая, по некоторым данным, была любовницей Руновой, сама обратилась в следственные органы в сопровождении трех адвокатов. При этом во время допроса она созналась в совершенном преступлении.

Известно, что на данный момент подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Скоро ей будет предъявлено обвинение. Согласно публикации, задержанная лишила жизни жертву, произведя два выстрела.

Ранее сообщалось, что в убийстве Руновой заподозрили ее бывшую любовницу. Женщины долгое время жили вместе, но поссорились из-за того, что дизайнер заняла у своей любовницы крупную сумму и не вернула. Дело дошло до суда, но получить свои средства подозреваемая так и не смогла. Следствие выясняет, связано ли убийство с долгом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении корабля ВСУ и склада ракет Harpoon в Одессе
Россиян предостерегли от опасного способа покупки квартиры
Минобороны назвало последствия удара по морскому порту Одессы
Минобороны заявило о подавлении трех взводов РСЗО «Град» в ДНР
Минобороны доложило о поражении авиационной техники ВСУ на аэродроме Канатово
На Москве-реке баржа столкнулась с гидроциклом
Дональд Трамп подсчитал количество гендеров в мире
Бывшая любовница российского дизайнера созналась в ее убийстве
Легионер «Спартака» высказался об отстранении российских команд от еврокубков
Рублю предсказали снижение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.