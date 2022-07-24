На территории Украины погиб гражданин Колумбии Камило Маркес

На территории Украины в ходе проводимой Россией специальной военной операции погиб гражданин Колумбии Камило Маркес. Об этом сообщает Telegram-канал проекта WarGonzo со ссылкой на иностранные СМИ.

Отмечается, что Маркес «воевал на стороне ВСУ» и погиб в ходе столкновения с российской армией. Другие подробности гибели пока не уточняются.

Ранее издание Politico объявило о гибели четырех иностранных наемников, воевавших в Донбассе на стороне Украины. Об этом СМИ рассказал командир отряда иностранцев сил специальных операций территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Мирошниченко.

В июне сообщалось, что бойцы спецподразделения «Ахмат» захватили миномет китайского производства.