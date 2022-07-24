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Лавров высказался о русофобии на Украине

Сергей Лавров: русофобия развивалась на Украине после государственного переворота

Фото: Shutterstock

Глава МИД России Сергей Лавров высказался о русофобии и неонацизме на Украине. Об этом он заявил в ходе выступления в штаб-квартире Лиги арабских государств в Каире перед постпредами стран-членов ЛАГ, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам министра, русофобские настроения развивались на Украине в период после государственного переворота и прихода к власти президента Петра Порошенко, а после его преемника Владимира Зеленского. Главы государства принимали законы, согласно которым русский язык был запрещен в образовании, медиапространстве и в повседневной жизни.

Кроме того, была предусмотрена система административных взысканий для тех, кто использует русский язык в органах местного самоуправления или магазинах, уточняет Лавров.

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В то же время, по словам дипломата, поощрялась и неонацистская практика. Отмечается, что сотрудничавшие с Адольфом Гитлером деятели, ранее признанные Нюрнбергским трибуналом виновными в многочисленных убийствах русских, евреев и граждан других национальностей, стали героями. Лавров подчеркивает, что перечисленные факты являются подтверждением продвижения страны по пути расизма, агрессивной русофобии, а также неонацизма.

Ранее в ходе переговоров с коллегой из Египта Самехом Шкури Сергей Лавров раскрыл подробности вывоза зерна с Украины. Утверждается, что Киевом будут даны гарантии разминирования территориальных вод, что обеспечит беспрепятственный выход кораблей. При этом процесс будут контролировать военно-морские силы России и Турции.

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Карина Черных
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