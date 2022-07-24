Глава МИД России Сегей Лавров: будут даны гарантии разминирования территориальных вод

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл подробности вывоза зерна с Украины. Об этом стало известно после переговоров с коллегой из Египта Самехом Шкури, передает корреспондент «Ленты.ру».

Утверждается, что Украиной будут даны гарантии разминирования территориальных вод, что обеспечит беспрепятственный выход кораблей. Безопасность процесса транспортировки будет обеспечена военно-морскими силами России Турции на протяжении всего пути следования.

Кроме того, на судах будет проводиться проверка при движении их в направлении украинских портов. По словам Лаврова, это позволит предотвратить ввоз оружия.

Ранее в рамках упомянутой пресс-конференции Сергей Лавров рассказал об искушении ООН на переговорах по зерну. По его словам, во время встречи делегаций в Стамбуле была предпринята попытка поставить в приоритет транспортировку украинских злаковых. «А вопросы, связанные с поставками на мировые рынки зерна из Российской Федерации, объем которого гораздо выше, чем украинские запасы, “отложить на потом“. И мы почувствовали, что даже в делегации ООН, которая работала в Стамбуле, было искушение пойти по этому пути», — отметил политик.