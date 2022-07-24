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Лавров рассказал об искушении ООН на переговорах по зерну

Лавров: на переговорах в Стамбуле призвали российское зерно «отложить на потом»

Фото: Shutterstock

Делегация ООН хотела поддаться искушению во время решения вопроса по поставкам российского зерна, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Египта Самехом Шкури, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Лаврова, во время встречи делегаций в Стамбуле была предпринята попытка поставить в приоритет транспортировку украинских злаковых, отметив, что к подобному призывали западные коллеги.

«Когда [в Стамбуле] дело дошло до завершения работы, некоторые наши западные коллеги стали пытаться делать все, чтобы решить только проблему украинского зерна. А вопросы, связанные с поставками на мировые рынки зерна из Российской Федерации, объем которого гораздо выше, чем украинские запасы, “отложить на потом“. И мы почувствовали, что даже в делегации ООН, которая работала в Стамбуле, было искушение пойти по этому пути», — отметил политик.

Ранее на пресс-конференции Лавров заявил, что Москва рассчитывает, что в рамках продуктовой сделки ООН добьется снятия нелегитимных санкций, которые препятствовали экспорту российского зерна.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.

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Карина Черных
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