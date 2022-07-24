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Стало известно о беготне американских дипломатов из-за Лаврова

Захарова сообщила о мольбе американских дипломатов не фотографироваться с Лавровым

Фото: МИД России / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о попытках госдепа США повлиять на зарубежное турне главы ведомства Сергея Лаврова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции», — сообщила она. Дипломат отметила, что в США «даже не догадываются, что мы для этих целей используем не фотографии, а их самих: глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности».

Вечером 23 июля Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир. 24 июля состоятся переговоры с руководством Египта. Отмечается, что этот визит открывает большое африканское турне российского министра, которое продлится до 28 июля. Помимо Египта, Лавров посетит Эфиопию, Уганду и Конго.

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Марина Совина
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