Спасатель перечислил правила поведения при наводнении

Спасатель Аксенов напомнил, что нахождение в машине при наводнении является опасным

Нахождение в автомобиле при наводнении является одним из самых опасных, сказал преподаватель медицины катастроф, дайвер-спасатель Иван Аксенов. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил и другие правила поведения при наводнении.

Закономерное явление

Прошедший в Сочи сильный ливень затопил дороги и первые этажи зданий. Ливень в Центральном и Хостинском районах также стал причиной временного отключения электричества в Сочи, так как были подтоплены местные подстанции. В момент сильнейшего ливня также датчики опасных явлений сработали на реках Хоста, Мацеста и Бзугу.

Есть данные и о гибели одного человека в Сочи. Женщина оказалась заблокирована автомобилем, который смыло сильным потоком воды во время ливня.

Первое, с чего следует начать: предупрежден — значит вооружен Иван Аксенов дайвер-спасатель

«В Сочи это происходит почти каждый год, и это явление достаточно закономерно в зависимости от погоды и времени года. Соответственно, нужно заранее интересоваться прогнозом погоды. Для отдыхающих особенно важно осознавать, что для такого региона нужно знать прогноз погоды не только на побережье, но и понимать, что происходит высоко в горах», — заявил спасатель.

Аксенов объяснил, что необходимость проверять прогноз погоды в горах связана с тем, что наводнения в Сочи происходят в том числе из-за разлива горных рек, которые могут происходить из-за дождей, выпавших высоко в горах. Хотя в это же время на побережье может быть солнце. «Надо заранее понимать, чем может обернуться дождь, который происходит в нескольких десятках километрах», — добавил специалист.

Правила поведения при наводнении

Спасатель напомнил правила, которым необходимо следовать, если в момент ненастья человек оказался на улице.

«Нужно постараться укрыться в помещение, желательно, чтобы это было помещение не одноэтажное, а многоэтажная капитальная постройка. При этом не очень целесообразно укрываться в помещениях с большим количеством стекла. Потому что наводнение сопровождается шквалистым ветром, стекла разбиваются, наносятся уже вторичные поражения из-за движущихся осколков», — сказал он.

Нахождение в машине во время наводнения является очень опасным, отметил Аксенов. Он разъяснил, что при большом уровне воды машина становится ловушкой для людей, потому что автомобиль не может двигаться.

«Машину может как целиком затопить, и тогда в принципе невозможно открыть двери за счет давления воды снаружи, так и машину сильным потоком может унести в русло реки или в море. Тогда шансы на спасение значимо уменьшаются. Поэтому, если есть возможность покинуть машину так, чтобы оказаться в помещении, безусловно, следует это сделать», — сообщил специалист.

Если же нет возможности укрыться в каком-то здании, то выходить из машины, не имея возможности оказаться на какой-то возвышенности, будет, наоборот, чревато Иван Аксенов дайвер-спасатель

Поведение местных

Еще одним важным правилом для отдыхающих в Сочи можно отметить внимательность по отношению к местным жителям, заявил Аксенов. Он объяснил, что так как наводнение в этом городе является почти ежегодным, то сочинцы заранее понимают, когда оно может произойти.

«Если вы вышли на пляж, а там свернулась уличная торговля, кукурузу и пахлаву на пляже не предлагают, задумайтесь — почему это происходит, куда делись все местные жители и почему они не выходят на улицу», — заключил он.

Ранее правительство Приморья заявило, что может объявить региональный режим ЧС из-за ливней. «Из-за разгула стихии режим ЧС действует в восьми муниципалитетах, на основе их введен межмуниципальный уровень чрезвычайной ситуации. Однако, по словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, после предварительного подсчета ущерба может быть объявлен ЧС регионального уровня», — рассказали в ведомстве. Режим ЧС уже введен в Уссурийском, Дальнегорском городских округах, Кавалерово, Лазовском, Тернейском, Ольгинском, Чугуевском, Михайловском районах Приморья.