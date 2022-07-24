Лавров посочувствовал украинцам

Глава МИД Лавров заявил о намерении России избавить украинцев от антинародного режима

Глава МИД России Сергей Лавров выразил сочувствие к украинскому народу, «который заслуживает большего». Об этом он заявил в ходе выступления в штаб-квартире Лиги арабских государств в Каире перед постпредами стран-членов ЛАГ, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Нам жаль историю Украины, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, кто поддался госпропаганде киевского режима и его западных союзников, пытающихся сделать из Украины и России вечных врагов», — заявил Лавров.

По его словам, народы двух стран продолжат жить вместе, и «мы поможем им избавиться от режима, который оказался на неправильной стороне истории».

Ранее Лавров заявил, что власти США принуждают президента Украины Владимира Зеленского продолжать боевые действия и препятствуют достижению мира. «Видим в этом проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий», — считает дипломат.

