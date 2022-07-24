Раскрыты подробности подготовки взявших остров Змеиный украинских войск

The Sun заявила, что британский спецназ обучал ВСУ для захвата острова Змеиный

Взявшие остров Змеиный украинские войска прошли подготовку у сотрудников Особой лодочной службы — подразделения специального назначения Королевского военно-морского флота Великобритании. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники из подразделения.

Как отмечается в материале, британцы якобы научили украинских военных из 73-го морского центра специальных операций пользоваться подводными буксировщиками.

Источник заявил, что при помощи буксировщиков военные из 73-го морского центра специальных операций исследовали побережье на наличие мин и отдали основной группе наступления сигнал к атаке российского гарнизона, располагавшегося на острове.

Ранее Минобороны России заявило об ударе по Змеиному при попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) установить на нем флаг. В Минобороны Украины на это ответили, что ВСУ не устанавливали украинский флаг на острове.

30 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска выполнили задачи спецоперации на острове Змеиный, в связи с этим в качестве «шага доброй воли» было принято решение о выводе гарнизона Вооруженных сил РФ с острова. По его словам, так мировому сообществу было продемонстрировано, что Россия не препятствует действиям ООН по организации гуманитарного коридора для вывоза сельхозпродукции с Украины.