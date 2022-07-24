На Украине назвали сроки вывоза зерна

Советник президента Украины Устиненко: стране надо около восьми месяцев для вывоза зерна

Украине необходимо около восьми-девяти месяцев для полноценного вывоза зерна из страны. Такие сроки назвал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устиненко, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас на Украине находится около 20 миллионов тонн зерна на экспорт. Помимо этого, страна располагает еще 40 миллионами тонн нового урожая общей стоимостью более 10 миллиардов долларов, уточнил украинский чиновник.

Устиненко добавил, что для транспортировки зерна потребовалось бы около восьми-девяти месяцев, «если бы сейчас порты были разблокированы». Он также отметил, что такие сроки касаются порядка 60 миллионов тонн зерна. При этом, по его мнению, морские порты так и не заработают. В связи с этим он сделал вывод, что тогда зерно будут перевозить в течение нескольких лет.

Соглашение о вывозе зерна через Черное море подписали Россия, Украина, Турция и ООН. Сделка сняла ограничения на поставки российского сырья на мировой рынок, а также определила алгоритм вывоза зерна по морю, в том числе через одесский порт.