Стали известны подробности контроля за вывозом зерна

РИА Новости: зона безопасности для проверки судов будет создана вблизи украинских вод

Достигнутые в ходе встречи представителей России, Украины, Турции и ООН договоренности предполагают, что зона безопасности для проверки трюмов торговых судов будет создана вблизи украинских вод, а не в черноморских портах. О подробностях механизма контроля за вывозом зерна сообщили РИА Новости.

«Подразумевается, что в непосредственной близости от украинских территориальных вод будет создана зона безопасности, где будет осуществляться контроль судов, следующих в порты», — заявил собеседник агентства. По его словам, необходимость строгого контроля связана с обеспокоенностью российской стороны касательно возможного ввоза оружия на Украину.

Ранее стало известно, что в Стамбуле завершилась закрытая встреча представителей военных ведомств России, Украины, Турции и ООН. Сообщалось, что встреча проходила на территории одного из турецких военных объектов, пресса не была допущена для освещения мероприятия.

Итогом четырехсторонних переговоров между представителям России, Украины, Турции и ООН стало решение создать Координационный центр для контроля вывоза украинского зерна. Стороны договорились о формировании механизмов совместного контроля судоходства, чтобы обеспечить безопасность на маршруте следования торговых судов.