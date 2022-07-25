Стало известно о конфликте отца 10-летней студентки МГУ еще с одним вузом России

Отец 10-летней студентки МГУ Тепляковой обвинил руководство «Синергии» в предвзятости

Евгений Тепляков, отец десятилетней студентки психологического факультета МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой, обвинил в предвзятости руководство еще одного российского вуза. В своем «Живом Журнале» мужчина заявил, что университет «Синергия» грубо нарушает права его дочери и сына Хеймдалля.

Тепляков отметил, что планирует обучать Алису и Хеймдалля в «Синергии» на платной основе. Глава семьи признался, что конфликт начал развиваться еще на этапе подачи заявлений в вуз. С его слов стало известно, что в приемной комиссии отказывались принять документы. После вмешательства юриста ситуацию удалось изменить, уточнил отец.

По мнению Теплякова, ректор «Синергии» повел себя неправильно. «Сумасбродный, а иначе не назовешь, ректор, личным решением блокирующий зачисление ребенка по оплаченным и заключенным, подписанным обеими сторонами договорам с позицией "она здесь учиться не будет", готовый идти на фальсификацию документов и служебный подлог. Крики про "не набрала баллов". Как, мил человек, можно "не набрать баллов", если уже подписал договор на обучение на основании этих самых баллов?» — поделился отец юной студентки МГУ.

По данным KP.RU, Тепляковы всерьез намеревались обучать детей в «Синергии». Документы восьмилетнего Хеймдалля подали на четыре направления подготовки. Алиса же пересдавала ЕГЭ, чтобы попасть в вуз по проходному баллу сразу на пять факультетов. Пока же в «Синергии» заявили, что обучение Тепляковых остается под вопросом. При удачном раскладе вундеркиндам придется проходить стажировку в компаниях-партнерах российского вуза.

Один семестр в «Синергии» будет стоить Тепляковым в среднем 130 тысяч рублей, подсчитали в KP.RU.

Ранее Тепляков сообщал, что семилетний Хеймдалль сдал Единый государственный экзамен и готов поступать на механико-математический факультет.

В марте родители девятилетней студентки МГУ опубликовали открытое обращение к ректору вуза Виктору Садовничему, в котором заявили, что факультет неоднократно публиковал огромное количество клеветы в отношении девочки и ее частной жизни. «Факультет многократно нарушил нормы этики по отношению к обучающейся, распространяя клевету об "отсутствии у нее особых способностей" и "натаскивании на ЕГЭ с феноменальной памятью" во время сессии в СМИ», — говорилось в документе.