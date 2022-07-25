Выявлен преждевременно состаривающий астероиды фактор

В НАСА заметили преждевременно состаривающий астероиды фактор

Ученые НАСА выявили фактор, преждевременно состаривающий астероиды. Оказалось, что Солнце способно разрушить эти тела, гораздо быстрее, чем это происходило бы на Земле. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В ходе работы специалисты изучили снимки астероида Бенну высокого разрешения, полученные на космический аппарат OSIRIS-REx. Солнечное излучение привело к образованию трещин и другим разрушениям всего за 10 000-1000 лет. Ранее исследователи полагали, что на этот процесс уходит несколько миллионов лет. Эксперты отметили, что трещины, располагающиеся в одном направлении (с северо-запада на юго-восток), указывают на солнечное воздействие. По их мнению, это является основным фактором, влияющим на разрушение объекта.

В июле 2022 года команда ученых из нескольких стран заметила, что ударные волны, возникающие при столкновении астероидов с Землей, формируют материалы со сложными углеродными структурами.