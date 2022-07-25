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Выявлен преждевременно состаривающий астероиды фактор

В НАСА заметили преждевременно состаривающий астероиды фактор

Фото: NASA

Ученые НАСА выявили фактор, преждевременно состаривающий астероиды. Оказалось, что Солнце способно разрушить эти тела, гораздо быстрее, чем это происходило бы на Земле. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В ходе работы специалисты изучили снимки астероида Бенну высокого разрешения, полученные на космический аппарат OSIRIS-REx. Солнечное излучение привело к образованию трещин и другим разрушениям всего за 10 000-1000 лет. Ранее исследователи полагали, что на этот процесс уходит несколько миллионов лет. Эксперты отметили, что трещины, располагающиеся в одном направлении (с северо-запада на юго-восток), указывают на солнечное воздействие. По их мнению, это является основным фактором, влияющим на разрушение объекта.

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Елена Апазиди
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