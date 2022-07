Падение астероида создало алмазные структуры с необычными свойствами

PNAS: в метеорите Canyon Diablo обнаружили алмазные наноструктуры, возникшие при ударе

Международная группа ученых показала, что ударные волны, которые создаются при столкновении астероидов с Землей, создают материалы со сложными углеродными структурами. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Кратко о научной работе сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты провели спектроскопический и кристаллографический анализ минерала лонсдейлита из железного метеорита Canyon Diablo, обнаруженного в 1891 году в пустыне штата Аризона. Метеорит являлся частью астероида, упавшего около 50 тысяч лет назад недалеко от каньона Дьябло и образовавшего Аризонский кратер.

Ученые выяснили, что алмазы, возникшие при ударной волне от падения астероида около 50 тысяч лет назад, обладают необычными свойствами, вызванными кратковременным экстремальным давлением и высокими температурами. Оказалось, что лонсдейлит состоит из алмазных и графеноподобных сростков, называемых диафитами.

Диафитовые наноструктуры придают углеродным материалам сверхтвердость и пластичность, а также регулируемую проводимость, позволяя применять их в качестве как проводника, так и изолятора. Такие свойства могут использоваться для разработки композитных абразивных материалов и передовой электроники в наномедицине и области лазерных технологий.