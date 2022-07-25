Сотрудничеству России и Китая предрекли развитие

Востоковед Бабаев: Китай готов развивать сотрудничество с Россией, несмотря на санкции

Руководство Китая всегда очень осторожно принимает решения — по этой причине весной многие инвестиционные программы были поставлены на паузу, однако сейчас можно сказать о готовности Китая развивать сотрудничество с Россией, несмотря на санкции. Об этом сообщил востоковед, директор Института Китая и современной Азии РАН и декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Бабаев в беседе с «Лентой.ру».

Приостановка инвестиций

Китай сократил до нуля инвестиции в Россию в рамках проекта «Один пояс — один путь». Крупнейшим партнером КНР в первом полугодии этого года стала Саудовская Аравия. Стороны заключили соглашения на пять с половиной миллиардов долларов.

Разумеется, Россия тоже рассчитывает на инвестиции из КНР, от них будет во многом зависеть рост российской экономики Кирилл Бабаев востоковед

«Настало время проверить делами заявления о дружбе и партнерстве, звучащие из Пекина. Сотрудничество в рамках проекта "Один пояс — один путь" и особенно его сопряжение с российским проектом ЕАЭС является одним из важнейших факторов развития отношений между двумя странами», — заявил Бабаев.

Востоковед отметил, что правительства как КНР, так и РФ заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать миру, что сотрудничество между странами продолжает крепнуть, несмотря на санкции и внешнее давление.

«Китайцы очень осторожно принимают решения — это принцип их политики. В течение всей весны китайское руководство оценивало ситуацию, и в ожидании их решения многие инвестиционные программы и торговые проекты были приостановлены», — считает Бабаев.

Судя по всему, этим и вызвано временное проседание цифр по инвестициям Кирилл Бабаев востоковед

Сотрудничество России и КНР

При этом Кирилл Бабаев отметил, что уже к лету позиция властей КНР была сформирована. «Они готовы развивать сотрудничество с Россией, несмотря на санкции: импорт китайских товаров и оборудования снова стал расти», — рассказал он.

Будем надеяться, что и инвестиции покажут рост. Тем более что российский рынок в текущих условиях очень привлекателен для китайских компаний, стремящихся закрыть ниши, освободившиеся после ухода западных корпораций Кирилл Бабаев востоковед

Инициатива «Один пояс — один путь», введенная лидером Китая Си Цзиньпином в 2013-м, предполагает активизацию международных торгово-инвестиционных проектов с привлечением большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К ней присоединись 150 стран.

Ранее американский инвестиционный банк Goldman Sachs предсказал нулевой рост ведущим представителям экономики Китая, опубликовав прогноз по национальному фондовому индексу MSCI.