Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО

Президент Украины Зеленский подписал указ об увольнении первого замсекретаря СНБО Демченко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Руслана Демченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ главы государства.

18 июля стало известно, что Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Глава государства объяснил, что такое решение было принято из-за многочисленных фактов госизмены со стороны сотрудников ведомств.

Указ об отставке Демченко был подписан в понедельник, 25 июля. Что стало причиной увольнения чиновника и кто займет его место, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против предшественника Руслана Демченко. Бывшего замсекретаря СНБО Владимира Сивковича заподозрили в сотрудничестве с российской ФСБ и предъявили обвинение по статье о государственной измене.