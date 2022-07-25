Обвиняемых в коррупции офицеров МВД дополнительно допросили

ТАСС: срок следствия по делу офицеров МВД Бирюкова и Краковского продлен до сентября

Следственный комитет (СК) России дополнительно допросил бывших руководителей Следственного департамента МВД Александра Бирюкова и Александра Краковского по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кроме того, следователи допросили другого фигуранта дела — следователя по особо важным делам Александр Брянцева. Срок следствия по делу высокопоставленных офицеров продлен до сентября, добавил собеседник агентства.

Александр Краковский и Александр Бирюков обвиняются в содействии бизнесмену Альберту Худояну в уклонении от ответственности за мошенничество. Они были арестованы в апреле 2020 года. В 2021 году Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула их уголовное дело на дополнительное расследование в Следственный комитет. Защита обвиняемых поддержала такое решение, заявив, что дело возбуждено необоснованно и офицеры невиновны. 10 июня 2021 года Мосгорсуд освободил их из СИЗО без избрания иной меры пресечения.