В Финляндии прокомментировали прекращение выдачи туристических виз россиянам

Министр по делам ЕС Финляндии заявила, что прекращение выдачи виз россиянам не планируется

Исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен прокомментировала прекращение выдачи туристических виз россиянам. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, власти страны не планируют приостанавливать выдачу туристических виз отечественным путешественникам на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. При этом Туппурайнен заявила, что в визовых вопросах Финляндия придерживается политики Европейского союза и не готовит собственных мер.

Ранее в июле выезжающие из республики по сухопутной границе соотечественники рассказали о возникающих сложностях при прохождении досмотра. Туристы уточнили, что многие испытывают трудности из-за запрета вывозить из Евросоюза товары дороже 300 евро, поскольку они приравниваются к «предметам роскоши».

О снятии всех коронавирусных ограничений в Финляндии стало известно 1 июля. Теперь все въезжающие в страну путешественники больше не обязаны предоставлять сертификаты о вакцинации от COVID-19 и сдавать анализы.