Биатлонистка из России оценила отношения с украинцами фразой «на нас ополчились»

Биатлонистка Анастасия Гореева заявила, что украинские соперники ополчились на нее

Российская биатлонистка Анастасия Гореева оценила отношения с иностранными соперниками. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Спортсменка заявила, что после отстранения россиян никто не написал ей слов поддержки, и многие контакты с иностранцами оборвались. «Наши украинские друзья на всех нас ополчились, и было много негатива, хотя мы говорили, что мы просто заложники обстоятельств», — подчеркнула она.

Гореева является чемпионкой мира и Европы среди юниоров. Она — мастер спорта России международного класса.

8 июня российская лыжница Вероника Степанова рассказала об отношении к себе в Европе. Она заявила, что не почувствовала никаких изменений в отношении к себе. По словам спортсменки, иностранные болельщики до сих пор просят ее о совместном фото.