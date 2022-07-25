Создана способная писать в воздухе ручка

SCMP: в Китае создали лазерную ручку, которая оставляет символы в воздухе

Китайские ученые разработали лазер, который можно использовать, чтобы оставлять видимые символы в воздухе. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Специалисты Объединенной лаборатории Хунтуо в Ухане рассказали журналистам SCMP, что созданная ими ручка способна «писать в воздухе» — оставлять видимые человеческим глазом символы. Инновационное устройство использует ультракороткие лазерные импульсы. Девайс собираются применять в передовых отраслях.

В ходе тестирования ученые полагались на технологию 3D-сканировния, чтобы разместить в воздухе пиксели и сформировать из них китайские иероглифы. «С новым устройством мы можем рисовать в воздухе, не используя бумагу и чернила», — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории Цао Сяндун.

По словам специалистов, разработанная ручка работает с ультракороткими лазерными импульсами, чтобы отделить электроны от частиц воздуха и превратить их в светоизлучающую плазму с достаточной точностью, чтобы составлять символы в воздухе. Из-за того, что импульсы очень короткие, устройство потребляет сравнительно небольшое количество энергии и безопасно в использовании.

Представители Объединенной лаборатории Хунтуо заметили, что планируют использовать новое устройство в различных передовых технологиях — квантовых вычислениях, процессе визуализации работы мозга.

В середине апреля исследователи из Калифорнийского университета в Беркли (США) рассказали о разработке нового способа 3D-печати стеклянных микроструктур. Для создания объектов с высоким оптическим качеством специалисты использовали лазер.