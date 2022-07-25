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В ДНР назвали сроки восстановления аэропорта Мариуполя

Власти ДНР пообещали восстановить аэропорт Мариуполя в ближайшие три года

Фото: РИА Новости

Власти Донецкой народной республики (ДНР) пообещали восстановить аэропорт Мариуполя в ближайшие три года. Такой срок назвал зампред правительства ДНР Евгений Солнцев, передает ТАСС.

Зампред правительства также отметил, что аэропорт будет иметь двойное назначение — военное и гражданское.

Ранее стало известно, что во всех четырех районах Мариуполя возобновили подачу воды по центральным водоводам. Без водоснабжения пока остаются отдельные участки и конечные пункты города.

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Алевтина Запольская
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