Захарова обратилась к офису Зеленского с предупреждением
Вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС) складывается напряженная ситуация из-за украинских войск. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте МИД.
МИД России призвал Киев отказаться от продолжения провокаций в этом районе. «Предостерегаем режим украинского президента Владимира Зеленского от продолжения провокаций против крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины», — обратилась она к офису Зеленского с предупреждением.
Дипломат попросила международное сообщество проявить бдительность в данном вопросе и осудить действия украинского руководства.
20 июля начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев рассказал, что атака украинских беспилотников 18 июля по Запорожской АЭС лишь по счастливой случайности не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе.