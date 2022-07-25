Захарова обратилась к офису Зеленского с предупреждением

Представитель МИД РФ Захарова призвала Киев прекратить провокации против Запорожской АЭС

Вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС) складывается напряженная ситуация из-за украинских войск. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте МИД.

МИД России призвал Киев отказаться от продолжения провокаций в этом районе. «Предостерегаем режим украинского президента Владимира Зеленского от продолжения провокаций против крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины», — обратилась она к офису Зеленского с предупреждением.

Дипломат попросила международное сообщество проявить бдительность в данном вопросе и осудить действия украинского руководства.

20 июля начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев рассказал, что атака украинских беспилотников 18 июля по Запорожской АЭС лишь по счастливой случайности не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе.