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Захарова обратилась к офису Зеленского с предупреждением

Представитель МИД РФ Захарова призвала Киев прекратить провокации против Запорожской АЭС

Фото: Andrei Solomonov / Globallookpress.com

Вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС) складывается напряженная ситуация из-за украинских войск. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте МИД.

МИД России призвал Киев отказаться от продолжения провокаций в этом районе. «Предостерегаем режим украинского президента Владимира Зеленского от продолжения провокаций против крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины», — обратилась она к офису Зеленского с предупреждением.

Дипломат попросила международное сообщество проявить бдительность в данном вопросе и осудить действия украинского руководства.

20 июля начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев рассказал, что атака украинских беспилотников 18 июля по Запорожской АЭС лишь по счастливой случайности не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе.

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Марина Совина
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