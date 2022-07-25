На Украине оценили доход от открытия портов

Министр инфраструктуры Украины Кубраков оценил доход от открытия портов в $1 млрд в месяц

Доход Украины от открытия портов страны оценили в один миллиард долларов в месяц. Об этом в ходе брифинга заявил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков, трансляция доступна на YouTube.

По его словам, Министерство экономики и Национальный банк Украины провели соответствующие расчеты. Он также сказал, что разминирование портов будет происходить только в коридоре, необходимом для экспорта зерна.

«Максимально осторожно все караваны будут сопровождаться нашими спасательными судами», — добавил Кубраков.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили в Одессе украинский корабль и склад ракет Harpoon, которые поставлялись из США. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в намерении сорвать с помощью удара по одесскому порту сделку по вывозу зерна.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о возобновлении вывоза украинского зерна по безопасным коридорам из трех черноморских портов — Одессы, Черноморска и Южного. В документе говорится, что в них будут находиться только те суда, которые «смогут обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений». Корабли будут досматривать на наличие оружия, а военные суда и авиация не смогут приближаться к ним без разрешения.