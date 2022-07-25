Назван процент испытывающих панику в небоскребах москвичей

Психолог Радченко заявила, что акрофобией страдают около семи процентов москвичей

Панической боязнью высоты, в том числе в небоскребах, — акрофобией — страдают почти семь процентов москвичей. Чуть меньше людей чувствуют себя некомфортно в общественном транспорте. Об этом в разговоре с РИА Новости заявила психолог-консультант Мария Радченко.

В общественном транспорте, тоннелях и автомобильных пробках панику испытывают около пяти процентов жителей столицы. Симптомами подобного состояния эксперт назвала повышение пульса, затрудненное дыхание, головокружение, спазмы в животе и влажные кисти рук.

Психолог предупредила, что частое пребывание в местах, которые вызывают дискомфортное состояние, может привести к устойчивым соматическим проявлениям — человек будет испытывать панику даже при мысли о посещении такой локации. Специалист посоветовала не избегать указанных мест, а отвлекаться — слушать музыку, рассматривать объявления, считать про себя или медитировать.

Автомобильный эксперт Егор Васильев заявил, что любой человек может испытать автофобию — страх водить машину, который доставляет дискомфорт. Он посоветовал набраться опыта и призвал пройти курсы повышения водительского мастерства или попробовать управление машиной с опытным водителем в качестве штурмана.