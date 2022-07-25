Отказ легионера играть за «Спартак» сочли неуважением к российскому хоккею

Латвийца Индрашиса обвинили в неуважении к российскому хоккею за отказ играть за «Спартак»

В «Спартаке» отреагировали на переход латвийского хоккеиста Микса Индрашиса в немецкий «Швеннингер Уайлд Уингс». Заявление пресс-службы московской команды приводит «Чемпионат.com».

«ХК "Спартак" возмущен новостями в СМИ о том, что Микс Индришис, имея на руках действующий контракт с нашим клубом, заключил соглашение с другой европейской командой. Напомним, контракты [Континентальной хоккейной лиги] КХЛ признаются [Международной федерацией хоккея] IIHF. Поэтому вопрос между "Спартаком" и Индрашисом будет решаться в правовом поле», — отметили в команде. Отказ легионера играть за красно-белых сочли неуважением к российскому хоккею.

Ранее стало известно, что Индрашис не расторг соглашение со «Спартаком», которое было заключено в конце июня на один сезон на сумму 17 миллионов рублей. Игрока обвинили в том, что он не заплатил одну треть от контракта, положенную по регламенту КХЛ.

Миксу Индрашису 31 год. Он дебютировал в КХЛ за рижское «Динамо» в 2011 году. Также хоккеист выступал за владивостокский «Адмирал» и подмосковный «Витязь».