Ученые предупредили о невозможности привыкнуть к ночным сменам
Французские и британские ученые предупредили, что работа в ночную смену приводит к ухудшению качества сна и циркадных ритмов. Результаты исследования о невозможности привыкнуть к ночным сменам цитирует издание Metro.
Специалисты из Уорикского университета в сотрудничестве с Фондом университетских больниц Парижа, Национальным институтом здравоохранения и медицинских исследований Франции и Университетом Париж-Сакле наблюдали за сотрудниками французских больниц, выходившими на дежурство в ночные и дневные смены. В эксперименте приняли участие 77 человек, работающих днем, и 63 человека, не реже трех раз в неделю выходивших на ночные смены продолжительностью не менее 10 часов. Обе группы добровольцев круглые сутки носили датчики движения и температуры. Кроме того, они заполняли анкеты, в которых рассказывали о качестве сна.
Выяснилось, что чем больше лет подряд человек выходил на ночные смены, тем сильнее страдали его циркадные ритмы. Согласно показаниям датчиков, они оказались серьезно нарушены у 48 процентов работников ночных смен, участвовавших в эксперименте. «Около 20 процентов работников ночных смен не могли нормализовать свои циркадные ритмы даже в выходные, и эти нарушения усиливались с годами», — утверждает один из авторов работы, профессор Франсис Леви из Университета Париж-Сакле.
Все еще существует миф о том, что рано или поздно человек привыкает к работе по ночам. Но это не так. Большинство работников могут компенсировать количество сна, но не его качество
Ученые указали на ранее полученные данные, свидетельствующие, что нарушение циркадных ритмов ведет к ухудшению здоровья сердечно-сосудистой системы, негативно влияет на метаболизм, способность бороться с инфекционными заболеваниями, может провоцировать рак.
Результаты исследования, посвященного режиму дня работников ночных смен, были опубликованы в научном журнале eBioMedicine.
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