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Ученые предупредили о невозможности привыкнуть к ночным сменам

Metro: работа в ночную смену приводит к ухудшению качества сна и циркадных ритмов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Французские и британские ученые предупредили, что работа в ночную смену приводит к ухудшению качества сна и циркадных ритмов. Результаты исследования о невозможности привыкнуть к ночным сменам цитирует издание Metro.

Специалисты из Уорикского университета в сотрудничестве с Фондом университетских больниц Парижа, Национальным институтом здравоохранения и медицинских исследований Франции и Университетом Париж-Сакле наблюдали за сотрудниками французских больниц, выходившими на дежурство в ночные и дневные смены. В эксперименте приняли участие 77 человек, работающих днем, и 63 человека, не реже трех раз в неделю выходивших на ночные смены продолжительностью не менее 10 часов. Обе группы добровольцев круглые сутки носили датчики движения и температуры. Кроме того, они заполняли анкеты, в которых рассказывали о качестве сна.

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Выяснилось, что чем больше лет подряд человек выходил на ночные смены, тем сильнее страдали его циркадные ритмы. Согласно показаниям датчиков, они оказались серьезно нарушены у 48 процентов работников ночных смен, участвовавших в эксперименте. «Около 20 процентов работников ночных смен не могли нормализовать свои циркадные ритмы даже в выходные, и эти нарушения усиливались с годами», — утверждает один из авторов работы, профессор Франсис Леви из Университета Париж-Сакле.

Все еще существует миф о том, что рано или поздно человек привыкает к работе по ночам. Но это не так. Большинство работников могут компенсировать количество сна, но не его качество

Барбель Финкенштадтодин из авторов работы

Ученые указали на ранее полученные данные, свидетельствующие, что нарушение циркадных ритмов ведет к ухудшению здоровья сердечно-сосудистой системы, негативно влияет на метаболизм, способность бороться с инфекционными заболеваниями, может провоцировать рак.

Результаты исследования, посвященного режиму дня работников ночных смен, были опубликованы в научном журнале eBioMedicine.

Ранее врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов назвал несколько способов, которые помогут людям, страдающим от бессонницы в жаркую погоду, легче засыпать. Один из таких способов, подсказал он, — смачивать простынь.

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Александра Лисица
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