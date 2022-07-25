Описаны последствия остановки второй турбины «Северного потока»

Аналитик Юшков предсказал сокращение объемов прокачки газа в Европу

Объемы прокачки газа в Европу могут сократиться примерно на 20 миллионов кубометров в сутки после остановки второй турбины «Северного потока» и составить около 35 миллионов кубометров, предположил аналитик, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Последствия этого события он описал в разговоре с «Лентой.ру».

«Газпром» в своем официальном Telegram-канале сообщил об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая», отвечающей за прокачку газа по трубопроводу «Северный поток».

«Пока непонятно, о какой именно турбине идет речь, — сказал Юшков. — На компрессорной станции "Портовая" восемь турбин: шесть большей мощности и две поменьше, не очень понятно, какая именно теперь требует ремонта. Видимо, объемы прокачки теперь могут упасть где-то на 20 миллионов кубометров в сутки. То есть, если сейчас "Северный поток" качает 67 миллионов, то будет 35. По крайней мере, так будет, пока не введут в эксплуатацию уже починенную турбину из Канады».

Юшков напомнил, что проблемы есть и с уже готовой турбиной: из-за некоторых бюрократических сложностей ее не могут оформить и доставить в Ленинградскую область. Видимо, этот процесс откладывается до августа. Кроме того, потребуется время и для того, чтобы установить оборудование.

«После, по хорошему для Европы сценарию, "Северный поток" начнет прокачивать в районе 67 миллионов кубометров в сутки. А дальше все уже будет зависеть от Канады. Сейчас они разрешили починить еще пять турбин до конца 2024 года, но забирать их на обслуживание не спешат, хотя сделать это стоило бы еще до начала отопительного сезона», — заметил аналитик.

По его словам, без этого Европа может просто не успеть заполнить подземные хранилища газа (ПХГ) до начала отопительного сезона. Сейчас заполненность хранилищ составляет около 64 процентов, это хорошие показатели, но Юшков заметил, что, нужно больше.

«Хороших показателей удалось достичь благодаря тому, что с апреля по середину июня закачка шла очень быстрыми темпами, да и потребления большого не было. А сейчас всем нужны кондиционеры, половина энергоблоков во Франции закрыта из-за жары и невозможности их охладить, гидростанции работают плохо, уголь сложно возить из-за того, что обмелели реки. Получилось так, что необходимость в газе возросла, а доступные объемы снизились», — заключил эксперт.

Цены на газ в Европе в ходе торгов 25 июля растут почти на 9 процентов к закрытию предыдущего дня. Стоимость августовских фьючерсов взлетела до 1850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонский биржи ICE.