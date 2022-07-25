Похищенную 16 лет назад уникальную картину нашли в США

The Indian Express: похищенный в Индии портрет XIX века нашли в США через 16 лет

Уникальная картина XIX века, которую 16 лет назад похитили в Индии, была найдена в США. Об этом сообщает The Indian Express.

Полотно, изображающее раджу Сарфоджи II с сыном Шиваджи, пропало в 2006 году. Двойной портрет, как предполагают искусствоведы, был написан между 1822 и 1827 годами. С 1918 года и до похищения он находился в экспозиции библиотеки Сарасвати Махал в индийском городе Танджавур, штат Тамилнад.

Индийским следователям удалось установить, что в 2006 году арт-дилер Субаш Капур продал полотно музею Пибоди в Эссексе в американском городе Салем, штат Массачусетс, за 35 тысяч долларов (около трех миллионов рублей по современному курсу).

Капур занимался торговлей крадеными произведениями искусства из Индии на протяжении нескольких десятилетий. В своих махинациях он сотрудничал с коллекционером индийского искусства Лео Фигелем, который скончался в 2013 году. Фигель помогал ему легализовать похищенные произведения и, в частности, сфабриковал письмо, согласно которому портрет раджи был не украден, а куплен для некой европейской коллекции, причем еще в 1969 году.

Администрация музея Пибоди в Эссексе узнала о криминальном происхождении портрета в 2015 году. После этого он был передан Министерству внутренней безопасности США, однако никаких шагов к тому, чтобы вернуть работу в Индии, не предпринималось. В данный момент индийская сторона инициировала процесс, который позволит восстановить справедливость.

Особую ценность полотну придает тот факт, что Сарфоджи II и Шиваджи II были последними правителями княжества Танджавур. Когда Шиваджи II скончался, территорию аннексировала Британская империя.

Ранее сообщалось, что в США удалось найти похищенные в 1970-х годах картины XIX века. Две работы известного портретиста Эмми Филлипса удалось отследить двум исследователям-энтузиастам.