В России упали продажи компьютеров

«Известия»: российские продажи компьютеров во втором квартале упали на 40 процентов

В России стали реже покупать компьютеры. Об этом сообщают «Известия».

Как сообщил журналистам издания один из участников рынка, во втором квартале было продано 528 тысяч компьютеров на сумму 33 миллиарда рублей. Это соответственно на 40 и 45 процентов меньше, чем в первом квартале года. В МТС подсчитали, что в апреле — июне было реализовано на 15 процентов компьютеров меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Сотрудник одного из ретейлеров объяснил падение дефицитом устройств на рынке, а также сокращением покупательской способности и желанием населения сэкономить. Журналисты отметили, что в России еще не наладили параллельный импорт ноутбуков, если не считать устройств MacBook от Apple.

Одной из причин, по которой компьютеры по параллельному импорту еще недоступны на рынке, назвали технические сложности. Во многих странах ноутбуки продаются только с английскими буквами на клавиатуре, но для продажи девайсов в России приходится наносить русские символы. Это усложняет логистику, увеличивает время доставки и стоимость гаджетов.

Ранее журналисты «Коммерсанта» выяснили, что в Россию начали все чаще ввозить компьютеры, клавиатура которых не имеет русской раскладки. Эксперты рынка предположили, что доля подобных девайсов может достигнуть 10 процентов к концу года.