В России появились ноутбуки с клавиатурой без кириллицы

«Ъ»: доля ввезенных в Россию ноутбуков с клавиатурой без кириллицы достигнет 10 процентов

В Россию начинают все чаще ввозить компьютеры, клавиатура которых не имеет русской раскладки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Участники рынка рассказали, что доля ноутбуков с клавиатурой без кириллической раскладки растет из-за параллельного импорта. Специалисты объяснили, что подобная техника была произведена не для рынка России, поэтому может не иметь привычной опции.

По оценке руководителя направления «Ноутбуки и ПК» «Марвел-Дистрибуции» Андрея Латышева, общее количество ноутбуков и клавиатур, ввезенных в Россию без русской раскладки, может достигнуть к концу года 10 процентов. Причем подобная продукция появляется как у крупных ретейлеров, так и у мелких китайских компаний.

«Если ноутбуки или клавиатуры предназначены для российского рынка или ЕАЭС, продукция имеет российскую раскладку. В остальных случаях есть возможность нанесения гравировки в том числе в РФ», — сообщили в Минпромторге. Представители крупного производителя ноутбуков отметили, что стоимость гравировки составляет до 2 тысяч рублей, однако подобная процедура может привести к прекращению гарантийного обязательства производителя.

По словам источников «Ъ» в правительстве, нехватка клавиатур с русской раскладкой влияет и на исполнение ряда госконтрактов. Собеседники рассказали, что подрядчик не может поставить АРМ (автоматизированные рабочие места) без клавиатуры или с английской раскладкой. «Поставщики теперь ищут способы докупить клавиатуры с русской раскладкой», — отметил источник.

В конце июля стало известно, что Apple согласилась компенсировать 50 миллионов долларов владельцам ноутбуков с дефектной клавиатурой. На выплаты могут рассчитывать клиенты, которые приобрели MacBook, MacBook Air и большинство моделей MacBook Pro в период с 2015 по 2019 год в ряде штатов США.