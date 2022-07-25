Болельщики устроили Пике травлю из-за Шакиры во время матча

Болельщики освистали футболиста Пике во время матча в Лас-Вегасе из-за развода с Шакирой

Болельщики устроили травлю футболисту «Барселоны» Жерару Пике во время товарищеского матча против мадридского «Реала» (1:0) в Лас-Вегасе. Об этом в Twitter сообщает пользователь под ником henokcronin.

Болельщики обеих команд выкрикивали имя Шакиры и освистывали Пике каждый раз, когда он касался мяча. Таким образом фанаты осудили футболиста и выразили поддержку певице.

О том, что 35-летний Пике и 45-летняя Шакира расстались, стало известно 2 июня. Причиной послужили многочисленные измены футболиста.

Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей — девятилетнего Милана и семилетнего Сашу. Шакира поставила Пике условия при разводе, согласно которым дети должны будут жить с ней в Майами.