Стали известны поставленные Шакирой условия при разводе с Пике

Marca: Шакира предложила футболисту Пике 2,5 миллиона евро за полную опеку над детьми

Певица Шакира поставила защитнику «Барселоны» Жерару Пике условия при разводе, согласно которым двое их детей должны жить с ней в Майами. Об этом стало известно Marca.

По информации источника, артистка предложила взять на себя полную опеку над детьми и обеспечить их переезд в США. За это она предложила футболисту около 2,5 миллиона евро, которые пошли бы на покрытие его долгов, возникших из-за юридических проблем в Испании.

Кроме того, Шакира предложила спортсмену видеться с детьми в Майами пять раз в год с оплатой перелетов первым классом, а также проводить с ними летние каникулы. Отмечается, что Пике отверг предложение певицы.

О том, что Пике и Шакира расстались, стало известно 2 июня. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены футболиста.

Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей — девятилетнего Милана и семилетнего Сашу.