Руслану Писанку кремировали в Германии

Тело украинской актрисы Русланы Писанки кремировали в Германии

Тело украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки кремировали в Германии. Об этом сообщает «24 канал».

Как рассказала артистка Ольга Сумская, прах Писанки доставят в Киев, после чего ее похоронят на Байковом кладбище. Дата похорон будет объявлена позже.

«Никто не может понять, это не укладывается абсолютно в голове. Трагическая судьба, постигшая врасплох совершенно. Слова даже Руслана не сказала, что были проблемы со здоровьем», — сказала Сумская.

Руслана Писанка скончалась в ночь на 19 июля в Германии, куда она переехала в феврале этого года для прохождения лечения. Точный диагноз звезда не раскрывала. Незадолго до переезда во время одного из спектаклей актриса упала в обморок, сломав ногу, после чего была прооперирована. Артистке было 56 лет.

22 июля вдовец Писанки Игорь Исаков уточнил, что она умерла от агрессивной формы рака. Он заявил, что актриса боролась с болезнью, но ее иммунитет не выдержал.