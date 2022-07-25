Роспотребнадзор оценил вероятность распространения оспы обезьян в России

Глава Роспотребнадзора Попова заявила о низких рисках распространения в РФ оспы обезьян

Начало событий в новости Первый случай оспы обезьян подтвержден в России

Риски распространения оспы обезьян в России крайне низки. Так вероятность распространения оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее цитирует РИА Новости.

По словам Поповой, единственный случай завоза в страну был купирован и не получил распространения.

12 июля в России был зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян. Молодой человек — житель Санкт-Петербурга — вернулся из Португалии. У него была характерная для данного заболевания сыпь с покраснением.

23 июля сообщалось, что состояние его здоровья не вызывает опасений. В Роспотребнадзоре также заявили о строгом контроле за оспой обезьян и отметили, что в России нет необходимости в ведении дополнительных противоэпидемических мер.