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Россияне бросились страховать ипотеку

«Ведомости»: продажи полисов страхования ипотеки в России увеличились на 20% в июне

Фото: Shutterstock

В первом полугодии 2022 года россияне стали в три раза больше оформлять полисы страхования ипотеки, чем в аналогичном периоде 2021-го. О том, что жители России бросились страховать ипотеку, рассказал газете «Ведомости» директор по развитию страхового бизнеса «Сравни.ру» Александр Крайник.

Эксперт не стал раскрывать абсолютные цифры, однако отметил, что в июне продажи полисов увеличились на 20 процентов относительно показателя марта. Некоторые страховые компании подтвердили кратный рост выдач полисов на фоне падения ипотечного рынка — заемщики стали активнее менять страховщиков.

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Эксперт объяснил динамику двумя тенденциями. Заемщики стремятся потратить меньше средств на первостепенные расходы. Так, средняя разница между самым дешевом и дорогим полисом страхования жизни, здоровья и залоговой недвижимости достигает 3500 рублей. Продажи полисов повысились также из-за того, что клиенты стали искать альтернативные варианты через агрегаторы, а не оформлять страховку в банках.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко посоветовала россиянам при оформлении страхования ипотечного жилья обращаться в стороннюю компанию, а не в ту, которую предложит банк, поскольку самостоятельный поиск может оказаться выгоднее.

Нина Ташевская
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