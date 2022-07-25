Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Большинство пляжей Сочи открылись для туристов после непогоды

Мэр Сочи Копайгородский сообщил, что большинство пляжей города открылись для туристов

Фото: Shutterstock

Власти Сочи отменили штормовое предупреждение на курорте и снова разрешили россиянам купаться в море. Об этом в понедельник, 25 июля, заявил глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Мэр сообщил, что после устранения последствий непогоды большинство пляжей в Сочи открыты для отдыхающих. Он уточнил, что расчисткой прибрежных территорий занимались свыше 400 человек, среди которых были сотрудники аварийно-спасательных формирований, муниципальные службы, волонтеры и местные жители.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020

«Активно работали ночью, чтобы не мешать отдыхающим: в итоге вывезли около 100 тонн нанесенного мусора. Сегодня штормовое предупреждение не действует, большая часть пляжей уже открыта для купания, обеспечен комфортный и безопасный отдых для сочинцев и гостей города», — рассказал Копайгородский.

Глава города также отметил, что в настоящее время восстанавливаются дороги и центр Сочи, который пострадал больше всего. «Межведомственный оперативный штаб продолжает работать круглосуточно. В таком режиме остаемся, пока в городе ничего не будет напоминать о разбушевавшейся стихии», — заключил он.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в четырехзвездочном отеле Green Flow на курорте «Роза хутор» обрушился потолок. На опубликованном видео видно, как от потолка парадного входа отваливается пласт. Во время произошедшего никто не пострадал.

В результате мощных ливней на прошлой неделе в Сочи были подтоплены дороги, жилые дома, первые этажи зданий и придомовые территории. Кроме того, в момент сильнейшего дождя датчики опасных явлений сработали на реках Хоста, Мацеста и Бзугу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
«Газпром» заявил о недостаточной ясности документов от Siemens
Лавров передал президенту Конго послание от Путина
Вильфанд назвал дату окончания жары в Москве
Российский генерал оценил вероятность угона боевого самолета во время полета
Эксперт дала семь советов о построении счастливых отношений
В России упали продажи компьютеров
Крупный пожар в здании бывшего лесопильного завода в Петербурге попал на видео
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Получение российским миллиардером гражданства Португалии подтвердилось
В Германии отказались сообщать о местонахождении турбины для «Северного потока»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.