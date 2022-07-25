Большинство пляжей Сочи открылись для туристов после непогоды

Мэр Сочи Копайгородский сообщил, что большинство пляжей города открылись для туристов

Власти Сочи отменили штормовое предупреждение на курорте и снова разрешили россиянам купаться в море. Об этом в понедельник, 25 июля, заявил глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Мэр сообщил, что после устранения последствий непогоды большинство пляжей в Сочи открыты для отдыхающих. Он уточнил, что расчисткой прибрежных территорий занимались свыше 400 человек, среди которых были сотрудники аварийно-спасательных формирований, муниципальные службы, волонтеры и местные жители.

«Активно работали ночью, чтобы не мешать отдыхающим: в итоге вывезли около 100 тонн нанесенного мусора. Сегодня штормовое предупреждение не действует, большая часть пляжей уже открыта для купания, обеспечен комфортный и безопасный отдых для сочинцев и гостей города», — рассказал Копайгородский.

Глава города также отметил, что в настоящее время восстанавливаются дороги и центр Сочи, который пострадал больше всего. «Межведомственный оперативный штаб продолжает работать круглосуточно. В таком режиме остаемся, пока в городе ничего не будет напоминать о разбушевавшейся стихии», — заключил он.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в четырехзвездочном отеле Green Flow на курорте «Роза хутор» обрушился потолок. На опубликованном видео видно, как от потолка парадного входа отваливается пласт. Во время произошедшего никто не пострадал.

В результате мощных ливней на прошлой неделе в Сочи были подтоплены дороги, жилые дома, первые этажи зданий и придомовые территории. Кроме того, в момент сильнейшего дождя датчики опасных явлений сработали на реках Хоста, Мацеста и Бзугу.