Названы пять симптомов запущенного рака

Медики ACS назвали усталость, потерю аппетита и тошноту симптомами запущенного рака

Медики Американского онкологического общества (ACS) назвали пять основных симптомов запущенного рака. Об этом сообщает издание Express.

Врачи отметили, что к таким симптомам относятся — прерывистое дыхание, депрессия, усталость, потеря аппетита, тошнота и рвота.

По словам онкологов, если человек обнаружил у себя эти симптомы, ему следует немедленно обратиться к специалистам.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева назвала россиянам популярные продукты, повышающие риск развития некоторых видов рака. Эксперт утверждает, что жирная и богатая простыми углеводами пища может привести к появлению лишнего веса, что, в свою очередь, увеличивает риски возникновения онкологических заболеваний.