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В подконтрольном Киеву Запорожье сообщили о взрывах

Член администрации Рогов сообщил о примерно пяти взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Фото: Telegram-канал «Владимир Рогов»

В Запорожской области прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, примерно пять взрывов прогремели в подконтрольном Киеву пригороде Запорожья. Он также сказал, что на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался пожар.

«Ночная демилитаризация в действии», — заключил Рогов.

Ранее сообщалось, что украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали насосные станции в Запорожской области. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил о трех атаках в одном из районов области, а также о последовавших повреждениях инфраструктуры.

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Алевтина Запольская
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