В подконтрольном Киеву Запорожье сообщили о взрывах
Член администрации Рогов сообщил о примерно пяти взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
В Запорожской области прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, примерно пять взрывов прогремели в подконтрольном Киеву пригороде Запорожья. Он также сказал, что на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался пожар.
«Ночная демилитаризация в действии», — заключил Рогов.
Ранее сообщалось, что украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали насосные станции в Запорожской области. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил о трех атаках в одном из районов области, а также о последовавших повреждениях инфраструктуры.