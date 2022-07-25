Раскрыты новые Apple Watch

Bloomberg: часы Apple Watch получат новый дизайн и корпус из титана

Apple намерена выпустить защищенные смарт-часы с корпусом из титана. Об этом сообщает Bloomberg.

Информацию о часах нового поколения раскрыл журналист агентства Марк Гурман. По его словам, Apple готова впервые с 2018 года изменить дизайн носимого устройства, однако вопреки слухам девайс будет иметь прямоугольный, а не круглый циферблат. Защищенные Apple Watch Pro получат функции для любителей спорта и титановый корпус.

По данным инсайдера, экран нового устройства окажется на семь процентов больше, чем дисплей актуальных Apple Watch 7. Также Гурман отметил, что корпус девайса получит округлые, а не плоские рамки. Специалист напомнил о слухах, согласно которым Apple может оснастить часы плоскими рамками — в стиле iPhone 13. Марк Гурман подчеркнул, что редизайн и увеличение экрана часов позволит привлечь определенное число потребителей, которые заинтересованы в приобретении носимого гаджета с большим дисплеем.

Автор также заметил, что Apple Watch Pro будут дольше работать на одном заряде батареи — до нескольких дней. Апгрейд будет достигнут за счет увеличения емкости аккумулятора или наличия особого режима энергосбережения. Новое устройство должно получить сенсор для измерения температуры тела.

О наличии термометра в новых Apple Watch Марк Гурман рассказал в начале июля. По словам журналиста Bloomberg, зафиксировав аномально высокую температуру, гаджет с помощью уведомления посоветует пользователю измерить показатель медицинским термометром или обратиться к врачу.