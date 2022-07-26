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Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии

Операторы Eutelsat и OneWeb согласовали план слияния

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Компании Eutelsat и OneWeb объявили о согласовании плана по слиянию для создания глобального оператора спутниковой широкополосной связи. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание отмечает, что сделка объединит спутники французской компании, располагающиеся на геостационарной орбите, с космическими аппаратами британского оператора, размещаемыми на низкой околоземной орбите.

Новая компания станет «первым многоорбитальным спутниковым оператором, предлагающим интегрированные решения на геостационарной и низкой околоземной орбитах».

В настоящее время Eutelsat владеет 23 процентами OneWeb.

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В июле британский оператор OneWeb поддержал компанию SpaceX в борьбе с использованием наземными сетями 5G частоты 12 гигагерц.

В июне глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обвинил американские частные компании в сборе визуальных и радиолокационных данных, чтобы обеспечить Украину сведениями, необходимыми для наведения ракет.

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Иван Потапов
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