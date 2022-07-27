Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Австрия захотела запастись газом

Канцлер Австрии Нехаммер заявил о планах создать стратегический запас газа на три месяца

Фото: Iakovos Hatzistavrou / Reuters

Австрия впервые создаст стратегический запас газа, которого в случае возникновения необходимости хватит на три месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на федерального канцлера страны Карла Нехаммера.

«Особенно в неспокойные времена задача политики — обеспечить безопасность. По этой причине федеральное правительство впервые самостоятельно создаст стратегические запасы газа», — написал Нехаммер в Twitter.

По его словам, запасы объемом 20 тераватт-часов природного газа, что эквивалентно среднему расходу примерно в течение трех месяцев, будут готовы к 1 ноября.

Он также сообщил, что австрийские хранилища газа в настоящее время заполнены на 51 процент и «продолжают постоянно заполняться».

26 июля стало известно, что Австрия забрала у «Газпрома» подземное хранилище «Хайдах» и начнет заполнять его 1 августа. Ранее за поставки газа в «Хайдах» отвечал «Газпром», однако австрийские власти еще в начале июня предупредили об ответственности за отказ заполнять ПХГ.

Ранее страны ЕС договорились об ограничении потребления газа на 15 процентов для прохождения предстоящего зимнего периода. При этом принятое соглашение отличается от предложения Еврокомиссии, в том числе оно предполагает исключения для ряда стран. В частности, добиться для себя сокращения потребления не на 15 процентов, а на 7 процентов, смогли Испания и Португалия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о боях за Углегорскую ТЭС в Светлодарске
США предложили обменять Бута на Уилана и Грайнер
Австрия захотела запастись газом
В НАСА сообщили о намерении России остаться на МКС до 2028 года
США оценили вероятность восстановления иранской ядерной сделки
Украина допустила нанесение ударов по объектам на территории России
Блинцен высказался об обсуждении Украины с Лавровым
Минфин уточнил детали предложения о налогах для уехавших за границу россиян
МИД пообещал ответить Финляндии на возможную отмену выдачи виз россиянам
Раскрыта тема переговоров Блинкена и Лаврова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.