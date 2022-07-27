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Парусник «Россия» примет участие в параде ко Дню ВМФ

Парусное судно «Россия» примет участие в Главном военно-морском параде ко Дню ВМФ

Фото: Андрей Бессонов / РИА Новости

Бриг «Россия» примет участие в Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Парусное судно является символом праздника «Алые паруса». Об этом заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

«Бриг "Россия" примет участие в Главном военно-морском параде. Он будет в стационарной части парада. Он будет красивым, его будет видно. Что касается цвета парусов — давайте сохраним интригу до начала парада», — отметил он.

Остальные участники парада сообщили, что полностью готовы к празднику. Директор по производству Кронштадтского морского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Алексей Прусаков заявил, что завод успешно завершил подготовку более 30 кораблей-участников и судов обеспечения парада. По его словам, санкции не помешали подготовке к празднику.

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Парад пройдет 31 июля на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. В нем задействуют семь парусных судов, четыре подлодки, 36 кораблей и катеров, а также 42 летательных аппарата и более 3,5 тысячи военнослужащих.

Ранее источник ТАСС сообщил, что атомная подводная лодка Северного флота К-157 «Вепрь» прибыла на Балтику для участия в параде.

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Даниил Иринин
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