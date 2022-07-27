Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Хлоэ Паке
1:2
Завершен
Оксана Селехметьева
Прага
Душан Лайович
Сегодня
19:25 (Мск)
Аслан Карацев
Кицбюэль
Слован Бр
Сегодня
21:30 (Мск)
Ференцварош
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Чжу Линь
Завтра
12:00 (Мск)
Анастасия Потапова
Прага
Спорт

Сломавшего палец мальчику шахматного робота наказали

Сломавшего палец мальчику шахматного робота отстранили от турниров

Кадр: телеграм-канал «Baza»

Шахматного робота, который сломал палец мальчику на турнире в Москве, наказали отстранением от соревнований. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Робота планируют сдать на металлолом.

19 июля шахматный бот играл одновременно с тремя соперниками. Одному из них — семилетнему мальчику Кристоферу — он сломал палец. Отмечалось, что причиной происшествия могли стать действия самого пострадавшего. Мальчик не дождался хода робота и сдвинул фигуру, после чего механизм и схватил его палец. Вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Смагин рассказал, что ребенок не получил серьезных травм и после случившегося вышел на награждение.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин допустил, что у робота мог произойти сбой программы. Также шахматист выразил удивление, так как ранее подобных случаев с устройством не было.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Силы ДНР возобновили наступление на Авдеевку
Похожие на конструктор Lego виниры блогера подняли на смех в сети
Разъяренный страус погнался за удирающими с места аварии виновниками ДТП
Кавказцы избили москвича за просьбу переставить машину и попали на видео
Туристка сорвалась со скалы на глазах у мужа и разбилась насмерть
Собчак высказалась об убийстве 17-летней школьницы в российском городе
Сломавшего палец мальчику шахматного робота наказали
Раскрыты гаджеты Apple с новым разъемом
Иммунолог дал совет по вакцинации от коронавируса
Климатолог спрогнозировал 40-градусную жару в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.