Сломавшего палец мальчику шахматного робота наказали

Сломавшего палец мальчику шахматного робота отстранили от турниров

Шахматного робота, который сломал палец мальчику на турнире в Москве, наказали отстранением от соревнований. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Робота планируют сдать на металлолом.

19 июля шахматный бот играл одновременно с тремя соперниками. Одному из них — семилетнему мальчику Кристоферу — он сломал палец. Отмечалось, что причиной происшествия могли стать действия самого пострадавшего. Мальчик не дождался хода робота и сдвинул фигуру, после чего механизм и схватил его палец. Вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Смагин рассказал, что ребенок не получил серьезных травм и после случившегося вышел на награждение.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин допустил, что у робота мог произойти сбой программы. Также шахматист выразил удивление, так как ранее подобных случаев с устройством не было.