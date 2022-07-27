МИД пообещал ответить Финляндии на возможную отмену выдачи виз россиянам

Захарова пообещала Финляндии ответные меры на возможную отмену выдачи виз россиянам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва примет ответные меры на возможную отмену Финляндией выдачи шенгенских виз россиянам. Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях. В случае осуществления соответствующих планов российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры», — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что такое решение Хельсинки станет откровенно дискриминационной политической мерой в отношении российских граждан. Захарова также обратила внимание на то, что такая «дискуссия ведется в стране, известной своими претензиями на передовую роль в продвижении международного сотрудничества в области обеспечения прав и свобод».

Ранее стало известно, что сообщение о запрете парламента Финляндии выдавать туристические визы гражданам России, оказалось частично недостоверным. Подобная информация стала распространяться в проукраинских Telegram-каналах.

При этом ведущие парламентские партии Финляндии 25 июля действительно выступили с предложением прекратить выдачу туристических виз россиянам из-за конфликта на Украине, однако речи об официальном принятии данного решения не шло.

В посольстве Финляндии в Москве сообщили, что на данный момент диппредставительство продолжает выдавать шенгенские визы россиянам и никакой приостановки нет. Кроме того, ранее, 25 июля, исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что власти страны не планируют прекращать выдачу туристических виз россиянам из-за ситуации на Украине.