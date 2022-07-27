Исследовано влияние какао на сосуды

Frontiers in Nutrition: употребление какао способно снизить давление и жесткость артерий

Специалисты из Университета Суррея изучили влияние какао на сосуды. Согласно данным исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Nutrition, этот напиток способен снизить кровяное давление и жесткость артерий только в случае повышенных показателей.

В ходе работы ученые изучили флаванолы — соединения, содержащиеся в какао. Участников эксперимента попросили принимать шесть капсул с флаванолом в течение нескольких дней. Также присутствовала контрольная группа, употреблявшая плацебо. Испытуемым замеряли артериальное давление на предплечье и надели прибор, измеряющий жесткость сосудов. Замеры проводили до приема капсул и каждые полчаса в течение девяти часов. Оказалось, что кровяное давление и жесткость артерий снижались у участников только в том случае, если они были высокими, и какой-либо эффект отсутствовал, когда кровяное давление было изначально низким.

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