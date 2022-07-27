Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Исследовано влияние какао на сосуды

Frontiers in Nutrition: употребление какао способно снизить давление и жесткость артерий

Фото: Narong Khueankaew / Shutterstock

Специалисты из Университета Суррея изучили влияние какао на сосуды. Согласно данным исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Nutrition, этот напиток способен снизить кровяное давление и жесткость артерий только в случае повышенных показателей.

В ходе работы ученые изучили флаванолы — соединения, содержащиеся в какао. Участников эксперимента попросили принимать шесть капсул с флаванолом в течение нескольких дней. Также присутствовала контрольная группа, употреблявшая плацебо. Испытуемым замеряли артериальное давление на предплечье и надели прибор, измеряющий жесткость сосудов. Замеры проводили до приема капсул и каждые полчаса в течение девяти часов. Оказалось, что кровяное давление и жесткость артерий снижались у участников только в том случае, если они были высокими, и какой-либо эффект отсутствовал, когда кровяное давление было изначально низким.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

В июне 2022 года сотрудники Гарвардской медицинской школы и Университета Мурсии (Испания) обнаружили пользу приема шоколада по утрам для женщин. У женщин в постменопаузе легче уходит лишний вес и снижается уровень сахара в крови, если они употребляют небольшое количество этой сладости на завтрак.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Группа Little Big отменила концерты в России
В США испугались раскола между странами ЕС из-за сокращения поставок газа из РФ
Tesla начала брать деньги за навигатор
Минобороны запустило регулярную паромную линию в ДНР
Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем
Россиянин пришел в гости и застрелил двоих знакомых из ружья из-за оскорблений
Один из крупнейших производителей лифтов продаст бизнес в России
Названо возможное наказание для исписавших буквой Z более 100 машин в Воронеже
Сбербанк изменит стоимость уведомлений об операциях
Подмосковный убийца двух мужчин раскрыл мотивы преступления
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.