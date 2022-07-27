Биатлонистка объяснила отказ от российского паспорта ради выступления за Литву
Биатлонистка Лидия Жураускайте объяснила отказ от российского паспорта ради выступления за сборную Литвы. Ее слова приводит «Матч ТВ».
Спортсменка рассказала, что в команде обратили внимание на ее литовскую фамилию, после чего пригласили на встречу с президентом литовской федерации биатлона. Жураускайте подчеркнула, что ей понравилось внимание со стороны Литвы, поэтому она решилась на переход. «Все разговоры о том, что я предательница, сбежала из России и уехала только потому, что тут нет никаких перспектив сейчас, — полный бред», — добавила она.
22 июля стало известно, что 23-летняя Жураускайте, решившая перейти в сборную Литвы, была лишена гражданства России. Отмечалось, что спортсменка хотела сохранить российский паспорт, однако это оказалось невозможным по законам Литвы.
В октябре прошлого года сообщалось, что Жураускайте получила гражданство по программе восстановления, так как ее прадед был литовцем. Она планирует участие в Олимпийских играх в 2026 году.