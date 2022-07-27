Биатлонистка объяснила отказ от российского паспорта ради выступления за Литву

Биатлонистка Жураускайте заявила, что отказалась от паспорта России из-за внимания Литвы

Биатлонистка Лидия Жураускайте объяснила отказ от российского паспорта ради выступления за сборную Литвы. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка рассказала, что в команде обратили внимание на ее литовскую фамилию, после чего пригласили на встречу с президентом литовской федерации биатлона. Жураускайте подчеркнула, что ей понравилось внимание со стороны Литвы, поэтому она решилась на переход. «Все разговоры о том, что я предательница, сбежала из России и уехала только потому, что тут нет никаких перспектив сейчас, — полный бред», — добавила она.

22 июля стало известно, что 23-летняя Жураускайте, решившая перейти в сборную Литвы, была лишена гражданства России. Отмечалось, что спортсменка хотела сохранить российский паспорт, однако это оказалось невозможным по законам Литвы.

В октябре прошлого года сообщалось, что Жураускайте получила гражданство по программе восстановления, так как ее прадед был литовцем. Она планирует участие в Олимпийских играх в 2026 году.