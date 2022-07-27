Магомедшарипов рассказал о злобе на UFC

Забит Магомедшарипов заявил, что разозлился на UFC из-за отказа в бое за титул чемпиона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Забит Магомедшарипов раскрыл свое отношение к Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

31-летний россиянин рассказал о причинах своего ухода из спорта. «В основном ушел из-за боев, отказывали в поединке за титул чемпиона. Обещали одно, делали другое. Не держали слова, поэтому я и разозлился», — заключил Магомедшарипов.

16 июня стало известно, что Магомедшарипов оставил бои. Спортсмен принял решение завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

Последний поединок в рамках промоушена Магомедшарипов провел в ноябре 2019 года на турнире в Москве. Тогда россиянин победил американца Келвина Кэттара единогласным решением судей. На его счету 18 побед при единственном поражении в профессиональных MMA.