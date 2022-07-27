Уволенный посол Украины в ФРГ назвал срок возвращения на родину

Уволенный посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что покинет Берлин через две-три недели

Уволенный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник вернется на родину через две-три недели. Сроки своего возвращения дипломат назвал в беседе с немецким изданием Zeit.

Дипломат рассказал, воспринимал свою должность как работу мечты. При этом он признал, что сейчас стоит «на распутье» и не знает, чем займется в дальнейшем, хотя «в Киеве есть несколько предложений».

«Семь с половиной лет, которые оказали сильное влияние и на мою семью. Я оставляю этот пост с тяжелым сердцем. Ещё и потому, что мы любим Германию», — заявил Мельник.

Посол также прокомментировал разразившийся в Берлине скандал, когда он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Украинец заверил, что сожалеет о сказанном, но назвал свои слова «шедшими от сердца».

«Наверное, не стоило так часто перебарщивать. Я считал неправильным, что канцлер не поехал на Украину по надуманным причинам. Возможно, мне следовало подобрать другое слово», — объяснился он.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Мельника 9 июля. Официальной причиной увольнения была названа плановая ротация.