Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Уволенный посол Украины в ФРГ назвал срок возвращения на родину

Уволенный посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что покинет Берлин через две-три недели

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Уволенный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник вернется на родину через две-три недели. Сроки своего возвращения дипломат назвал в беседе с немецким изданием Zeit.

Дипломат рассказал, воспринимал свою должность как работу мечты. При этом он признал, что сейчас стоит «на распутье» и не знает, чем займется в дальнейшем, хотя «в Киеве есть несколько предложений».

«Семь с половиной лет, которые оказали сильное влияние и на мою семью. Я оставляю этот пост с тяжелым сердцем. Ещё и потому, что мы любим Германию», — заявил Мельник.

Посол также прокомментировал разразившийся в Берлине скандал, когда он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Украинец заверил, что сожалеет о сказанном, но назвал свои слова «шедшими от сердца».

«Наверное, не стоило так часто перебарщивать. Я считал неправильным, что канцлер не поехал на Украину по надуманным причинам. Возможно, мне следовало подобрать другое слово», — объяснился он.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Мельника 9 июля. Официальной причиной увольнения была названа плановая ротация.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре оценили необходимость возвращения ограничений из-за COVID-19
Самый большой в мире атомоход вернулся в базу Северного флота
Взрыв на юге Сомали унес жизни 13 человек
Группа Little Big отменила гастрольный тур по России
32-летняя российская тиктокерша погибла при падении строительного крана
Пара российских студентов сняла прощальное видео и попыталась покончить с собой
Стало известно о незаконной отсрочке хоккеиста Капризова от армии
Уволенный посол Украины в ФРГ назвал срок возвращения на родину
Диетолог назвала цвет наиболее полезной смородины
Возможность пользоваться картой «Мир» на Кубе опровергли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.